Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorradfahrer kam bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

Leezen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Zittow ist in der Nacht zum Donnerstag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Dem Spurenaufkommen zufolge war das Motorrad an einer Einmündung mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, dessen Fahrer sich nach dem Vorfall unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei entdeckte im Zuge der Streifenfahrt zufällig das erheblich beschädigte Motorrad und den leblos am Boden liegenden Motorradfahrer, für den jede Hilfe zu spät kam. Kurz darauf meldete sich telefonisch der mutmaßliche Unfallfahrer, der der Polizei einen Verkehrsunfall mitteilen wollte, an dem er beteiligt war. Einzelheiten nannte der Anrufer nicht. Er konnte wenig später in einem Nachbarort in der Wohnung eines Bekannten festgestellt werden. An seinem Fahrzeug, einem Kleintransporter, stellte die Polizei Unfallschäden fest. Der 31-jähriger Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab zu diesem Zeitpunkt einen Wert von 4,3 Promille. Die Polizei veranlasste zwei Blutproben beim 31-jährigen Deutschen, um seinen genauen Blutalkoholwert zum Unfallzeitpunkt bestimmen zu können. Ferner ist der mutmaßliche Unfallfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei erstattete gegen den aus der Region stammenden Mann Anzeige wegen fahrlässiger Tötung, unterlassene Hilfeleistung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der genaue Unfallzeitpunkt konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Zudem dauern die Ermittlungen zur Identität des getöteten Motorradfahrers an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell