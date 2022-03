POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Alkoholisierter Motorradfahrer verunglückt

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 21.03.2022, 20:30 Uhr konnte ein Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle unterzogen werden, der zuvor an der Kreuzung Mannheimer Straße / Gutleutstraße in Bad Dürkheim, über eine rote Ampel gefahren war. Der 62-jährige Fahrer eines Peugeot 308 fuhr, trotz rot zeigender Lichtzeichenanlage und Warnlicht für die Straßenbahn, von der Gutleutstraße in die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung ...

