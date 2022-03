Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Brände im Innenstadtbereich

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 20.03.2022 auf den 21.03.2022 wurden der Polizei insgesamt sechs Brände, sowie eine Sachbeschädigung durch Feuer an einem geparkten PKW im Innenstadtbereich gemeldet.

Gegen 22:00 Uhr wurde zunächst ein PKW in der Winzinger Straße durch einen Sylvester-Böller beschädigt. Ein Brand eines PKW-Anhängers mit Grünschnitt wurde um 22:11 Uhr in der Robert-Stolz-Straße gemeldet. Kurz darauf wurde ein Kleidungsstück an einem Zaun an der BBS in Brand gesetzt. Gegen 00:00 Uhr brannte ein Wiesenstück am Harthäuserweg. Keine halbe Stunde später wurde ein Brand in der Winzinger Straße gemeldet. Hier brannten ein Holzstapel, sowie ein Baum. Auch ein in unmittelbarer Nähe abgestellter PKW wurde vom Feuer beschädigt. Gegen 01:30 Uhr meldeten Anwohner einen brennenden Zaun an ihrem Wohngebäude in der Hohenzollernstraße. Bei den Löschversuchen erlitt eine Person Brandverletzungen und musste in die BG Unfallklinik verbracht werden. Der letzte Brand ereignete sich an einem Mehrparteienhaus in der Landauer Straße gegen 02:00 Uhr. Hier stand ein Lagerraum für Müll in Brand. Aufgrund der Rauchgase mussten alle Anwohner evakuiert werden und dürften erst am nächsten Morgen ihre Wohnungen wieder betreten. Auch Gäste eines angrenzenden Hotels mussten kurzfristig die Hotelzimmer verlassen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 100.000 EUR.

Es wird derzeit von Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei Neustadt ermittelt.

Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter der Telefonnummer 06321-854 0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Neustadt empfiehlt Ihnen, verdächtige Personen, insbesondere zur Nachtzeit, sofort zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell