Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Ruhestörung durch Wohnungsräumung

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 21.03.2022, 23:00 Uhr wurde durch einen Anwohner, in der Philipp Fauth Straße in Bad Dürkheim, ruhestörender Lärm gemeldet. Die Nachbarn würden Möbel von ihrem Balkon in den Hof des Anwesens werfen. Vor Ort konnte eine Familie angetroffen werden, die gerade ihre Wohnung ausräumte. Da die Frist einer Zwangsräumung am nächsten Morgen um 08:00 Uhr endet, hatten sie sich einen Transporter besorgt und wollten nun die Wohnung fristgerecht räumen. Nach einem belehrenden Gespräch werden die restlichen Gegenstände nun am Folgetag abgeholt. Eine Meldung an die Stadtverwaltung Bad Dürkheim wurde aufgrund der Ruhestörung veranlasst.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell