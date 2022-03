Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 21.03.2022 um 13:15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Von-Hartmann-Straße in 67433 Neustadt/W. in Höhe der dortigen Volkshochschule. Hierbei wurde ein geparktes Kleinkraftrad durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich hiernach von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine bislang namentlich nicht bekannte Zeugin teilte letztlich der Halterin des Kleinkraftrades das Kennzeichen des Unfallverursachers mit, weshalb dieser im Nachgang ermittelt werden konnte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Klärung des Sachverhaltes machen können, sowie insbesondere die Zeugin, welche den Verkehrsunfall beobachtet hat, werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell