Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Wer hat den schwarzen Golf gesehen?

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht gegen den Fahrer eines schwarzen VW Golf. Der Unbekannte hat in der Nacht zu Montag in der Richard-Wagner-Straße einen Unfall verursacht, dann flüchtete er von der Unfallstelle. Der Fahrer bog mit seinem Pkw gegen 0:30 Uhr von der Logenstraße in die Richard-Wagner-Straße ein. Dort stieß er gegen einen blauen Mazda, der am Straßenrand geparkt war. Durch den Aufprall wurde der Mazda auf einen davor geparkten Skoda geschoben. An beiden Pkws entstand Sachschaden. Der Fahrer des VW Golf entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist ein schwarzer VW Golf mit frischen Unfallspuren aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell