Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe machen sich an Autos zu schaffen

Kaiserslautern (ots)

In Kaiserslautern-Erfenbach haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei unverschlossene Fahrzeuge durchwühlt. Die Täter entwendeten unter anderem ein Mobiltelefon, ein Notebook sowie persönliche Dokumente. Die Vorfälle ereigneten sich im Bereich der Gartenstraße und in der Straße Ätzweide. In einem Fall beobachtete eine Zeugin zwei Personen, die sich verdächtig an einem Fahrzeug aufhielten. Die ausgerückte Streife traf die Verdächtigen nicht mehr an.

Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.

Die Polizei appelliert, Fahrzeuge immer verschlossen abzustellen. Taschen, Geld oder Wertsachen sollten zudem nicht im Auto verbleiben. |ksy-mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell