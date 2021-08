Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein Neckar Kreis: BMW-Fahrer übersieht Radfahrer - 1 Schwerverletzter

Sinsheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 18.40 Uhr, befuhr ein 31-jähriger BMW-Fahrer die B 39 aus Richtung Steinsfurt kommend in Richtung Kirchardt. Aus bislang noch unklarer Ursache übersah der 31-Jährige einen vor ihm in gleicher Richtung fahrenden 55-jährigen Rennradfahrer und erfasste diesen. Hierdurch stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und zog sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen zu. Er wurde in eine umliegende Klinik verbracht und dort medizinisch behandelt. Am BMW entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 5000,- Euro. Der Schaden am Rennrad wird mit 3000,- Euro beziffert. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen

