Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Dunstabzugshaube brannte

Geseke (ots)

Am Dienstag (2. März) kam es gegen 22.11 Uhr, zum Brand einer Dunstabzugshaube in der Straße "Am Freistuhl". Die unverletzten Bewohner wurden für die Dauer der Löscharbeiten in der Aula eines angrenzenden Schulzentrums betreut. Sie konnten nach den Löscharbeiten wieder in das Haus zurückkehren. Erste Hinweise sprechen dafür, dass Essen auf dem Herd brandursächlich sein könnte. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen auf. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. (reh)

