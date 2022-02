Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220223 - 0203 Frankfurt-Bornheim: Verdacht des Fahrraddiebstahls - Eigentümer/ Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte des 6. Polizeireviers haben am Dienstagabend (22.02.2022) einen 42-jährigen Mann in Bornheim festgenommen, der im Verdacht steht, zwei Fahrräder entwendet zu haben.

Gegen 22:30 Uhr bemerkten Polizeibeamte während ihrer Streifenfahrt einen Radfahrer, der die Rendeler Straße aus Richtung Gronauer Straße kommend in Fahrtrichtung Heidestraße befuhr. Auffällig war, dass dieser ein zweites Fahrrad neben sich her mitführte. Die Beamten entschlossen sich daraufhin, den Mann einer Kontrolle zu unterziehen. Auf Nachfrage zu der Herkunft der Fahrräder machte er ihnen gegenüber widersprüchliche Angaben und konnte auch keinen Eigentumsnachweis erbringen. Zudem fanden sie in einer von ihm mitgeführten Tasche mehrere Fahrradteile auf. Was folgte, war die vorläufige Festnahme des wegen Eigentumsdelikten einschlägig bekannten 42 Jahre alten Mannes. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß.

Die beiden neuwertigen Trekkingräder, ein "Scott Cross 50" in schwarz und ein "Cube Cross PRO HPA" in blau, sowie das aufgefundene Zubehör stellten sie sicher.

Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen bzw. Eigentümer, die angeben können, wo die Fahrräder entwendet wurden. Diese werden gebeten, sich beim 6. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10600 zu melden.

