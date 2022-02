Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220222 - 0200 Frankfurt-Sachsenhausen: Versuchter schwerer Raub - 42-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntagabend, den 20. Februar 2022, versuchte ein 42 Jahre alter Mann eine 37-jährige Frau in Sachsenhausen auszurauben. Er steht im Verdacht, sie bei der Tat mit einer Rasierklinge verletzt zu haben. Polizeikräfte nahmen den Mann noch vor Ort fest.

Die Geschädigte, welche zu Fuß aus der Innenstadt kam, befand sich zunächst auf dem Eisernen Steg und überquerte den Main in Richtung Sachsenhausen. Sie verließ die Fußgängerbrücke gegen etwa 22:10 Uhr in Richtung Schulstraße. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ihr der 42-jährige Beschuldigte und umklammerte sie von hinten. Er forderte von ihr Bargeld und durchsuchte dann ihre Handtasche. Die 37-Jährige setzte sich jedoch zur Wehr und schrie um Hilfe. Ein Sicherheitsmitarbeiter eines in der Nähe befindlichen Krankenhauses bemerkte die Hilferufe und kam herbeigeeilt, sodass der Mann von der Frau abließ. Alarmierten Polizeikräften gelang es in der Folge, den Angreifer in der Schulstraße festzunehmen.

Die Geschädigte erlitt bei der Tat mehrere Schnittverletzungen und kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Eine am Tatort aufgefundene Rasierklinge konnte von Polizeibeamten sichergestellt werden. Sie lieferten den 42-jährigen Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein, um ihn richterlich vorführen zu lassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

