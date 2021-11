Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211102-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Bordesholm gesucht

Bordesholm ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 28.10.2021 zwischen 11.00 - 12.10 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Praxis in der Holstenstraße 55 in Bordesholm.

Auf einem der Parkplätze hatte ein roter VW Caddy geparkt. Links neben diesem VW stand ein silberner PKW, vermutlich ein Mercedes A Klasse. In dem silbernen PKW saß ein älterer Herr, vermutlich zwischen 70 - 80 Jahre alt.

Der 41 jährige Caddy Fahrer kam gegen 12.10 Uhr zu seinem PKW zurück und bemerkte dann zuhause, dass sein Fahrzeug an der linken vorderen Seite beschädigt wurde.

Diese Beschädigung kann nur auf dem Parkplatz geschehen sein.

Die Polizei in Bordeholm sucht jetzt nach Zeugen der Verkehrsunfallflucht. Weiter wird auch der Fahrer des silbernen PKW gesucht, der links neben dem roten VW Caddy gestanden hat.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Bordesholm unter der Rufnummer 04322-96100.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell