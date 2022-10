Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Auf Polizeibeamte losgegangen

Im Rahmen eines Unterstützungseinsatzes ging Donnerstagabend ein unter Drogeneinfluss stehender Mann auf Rettungskräfte und Polizeibeamte in Brackenheim los. Die Polizei wurde gegen 19.30 Uhr zur Untsterstützung eines Rettungswagenteams in der Nordstraße gerufen. Ein unter Drogen stehender Mann musste dringend medizinisch versorgt werden. Der 37-Jährige war in einem Ausnahmezustand und musste mit Zwang durch die Polizeibeamten der medizinischen Versorgung zugeführt werden. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Heilbronn: Unfallflucht durch VW Passat-Fahrer - Zeugen gesucht

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags flüchtete ein Passat-Fahrer in der Böckinger Straße in Heilbronn. Gegen 2 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall. Ein Pkw-Lenker hatte ein Verkehrsschild im Bereich der Kurve in der Böckinger Straße zur Straße Im Fleischbeil umgefahren. Anschließend fuhr der unbekannte Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug über den Grünstreifen und dort gegen einen Stein, der dann gegen einen dort geparkten Pkw Mitsubishi geschoben wurde. An dem Mitsubishi entstand hierbei ein Sachschaden von über 2.000 Euro. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die darauf schließen lassen, dass es sich bei dem flüchtigen Verursacherfahrzeug um einen VW Passat handeln könnte. Wer Hinweis hierzu geben kann, soll sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, unter der Telefonnummer 07131 204060, melden.

Niederhofen: Vorrang missachtet

Offensichtlich die Geschwindigkeit eines entgegenkommendes Fahrzeugs unterschätzte Donnerstagabend eine 59-Jährige bei Niederhofen. Die Fahrerin eines VW Tiguans befuhr gegen 19.30 Uhr die Kreisstraße von Niederhofen in Richtung Stetten. An der Einmündung zur Landesstraße 1107 bog sie nach links auf die Landesstraße in Richtung Gemmingen ab. Hierbei unterschätzte sie wohl die Geschwindigkeit eines aus Richtung Ortsmitte Stetten entgegenkommenden Pkw Daimler und missachtete dessen Vorrang. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte eine Kollision zwischen beiden Fahrzeugen nicht mehr vermieden werden. Die 66-jährige Daimlerfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mindestens 4.000 Euro.

Lauffen: Einbruch in Tankstelle

In eine Tankstelle in der Kiesstraße in Lauffen versuchten bisher Unbekannte in der Nacht auf Freitag einzubrechen. Der oder die Täter versuchten sich über die Waschstraße Zugang in die Innenräume der Tankstelle zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Wer im Bereich der Tankstelle in der Nacht von Donnerstag, nach 20 Uhr, bis Freitagmorgen, 6 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell