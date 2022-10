Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.10.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: 71-Jähriger u.a. wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäu-bungsmitteln in Untersuchungshaft

Seit Mitte letzter Woche befindet sich ein 71 Jahre alter Mann wegen des Ver-dachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und mit ver-schreibungspflichtigen Arzneimitteln in Untersuchungshaft. Der Mann soll seit Juli 2022 Schmerzpflaster mit dem Wirkstoff Fentanyl sowie weitere verschrei-bungspflichtige Präparate aus der Gruppe der Benzodiazepine in erheblichem Umfang in der Heilbronner Innenstadt an verschiedene Abnehmer verkauft haben. Der Verkaufspreis einzelner fentanylhaltiger Pflaster lag bei rund 40 Euro. Ins Visier der Polizei geriet der Mann durch umfangreiche kriminalpoli-zeiliche Ermittlungen. Am 19.10.2022 konnte der 71-Jährige, der bereits wegen gleichgelagerter Taten unter Bewährung steht und gegen den zwischenzeit-lich ein Haftbefehl erwirkt worden war, in der Heilbronner Innenstadt auf frischer Tat festgenommen werden. Der Mann wurde in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert. Es besteht der Verdacht, dass die veräußerten Substanzen aus ärztlichen Verordnungen stammen, an die der 71-Jährige bei verschiedenen Medizinern unter Vortäuschung falscher Tatsachen gelangt ist. Die Ermittlungen dauern an.

