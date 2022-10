POL-PPWP: Polizeibeamte tätlich angegriffen

Kaiserslautern (ots) - Während ihres Besuchs auf der Oktoberkerwe ist eine Frau aus dem Stadtgebiet Opfer von Taschendieben geworden. Wie die 32-Jährige am Donnerstag der Polizei meldete, verschwand ihr Geldbeutel am Dienstagnachmittag zwischen 14 und 18 Uhr. In dieser Zeit hielt sich die Frau auf dem Messeplatz auf. Wann und wo genau die Diebe zugriffen, konnte sie nicht sagen - es war ihr niemand aufgefallen. Zusammen ...

mehr