Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung mit weiteren Folgen

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei wurde am frühen Freitagmorgen eine Person gemeldet, die in der Eisenbahnstraße gegen eine Haustür treten und schlagen würde. Des Weiteren soll der Mann eine weitere Tür durch gewaltsames Öffnen verbogen haben. Der 22-jährige Verdächtige konnte durch die Streife schnell angetroffen und kontrolliert werden. Er war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,98 Promille an. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er wegen eines aktuellen Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Polizisten eröffneten ihm den Haftbefehl - demnach konnte der 22-Jährige "wählen", ob er nun sofort die ausstehende Geldstrafe in dreistelliger Höhe bezahlt, oder alternativ ins Gefängnis geht. Weil der Mann den Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er mit zur Dienststelle genommen und nach einer Zeit zum Ausnüchtern, zur nächsten Justizvollzugsanstalt gebracht. |elz

