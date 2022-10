POL-PDKL: Verkehrsrowdy verursacht Unfall und flieht

Schönenberg-Kübelberg (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schönenberg-Kübelberg sucht die Polizei Kusel Zeugen. Bislang unbekannte Täter verschaffen sich, am gestrigen Samstagabend, den 01.10.2022 zwischen 20:30 Uhr und 22:00 Uhr in der Straße Ziegelberg über ein Fenster Zutritt in das Anwesen. Die Täter durchwühlten im Anschluss mehrere Schränke im Obergeschoss. Ob Gegenstände entwendet ...

