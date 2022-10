Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kellerbrand schnell gelöscht

Frohnhofen (Kreis Kusel) (ots)

Am Samstag konnten die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Oberes Glantal durch einen schnellen Einsatz Schlimmeres verhindern. Kurz nach Mittag bemerkte die 39-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses aus dem Keller aufsteigenden Rauch und informierte die Rettungskräfte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von einem technischen Defekt an der Heizungsanlage aus. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 50.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr war mit über 30 Einsatzkräften vor Ort.|pikus

