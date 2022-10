Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Kollision mit Schranke der Draisinen-Strecke unerlaubt vom Unfallort entfernt

Odenbach (ots)

Am Freitag den 30.09.2022 kam gegen 19:30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Abbiegen von der B 420 auf die L 382 in der Ortslage Odenbach von der Straße ab und stieß gegen die dortige Schranke der Draisinen-Strecke. Es entstand erheblicher Sachschaden an besagter Schranke. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Ginsweiler. Als Verursacherfahrzeug kommt ein blauer Pkw der Marke Dacia in Betracht. Weitere polizeiliche Ermittlungen dauern an. Zur Klärung der Unfallflucht sucht die Polizeiinspektion Lauterecken mögliche Unfallzeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

