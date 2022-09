Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegales Autorennen

Kaiserslautern (ots)

Am 30.09.2022, gegen 14:30 Uhr kam es auf der L 369 vom neuen Hospital der Airbase zur BAB 6 zu einem illegalen Autorennen, welches sich auf der BAB 6 in Richtung Mannheim fortsetzte. Ein Zeuge teilte mit, dass er auf der L369 in Höhe des US-Schrottplatzes in schneller Folge von zwei sehr schnell fahrenden PKW überholt wurde, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten hatten. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen grünen BMW M3 und eine weiße Corvette. Laut dem Zeugen fuhren die beiden Fahrzeuge dann auf die BAB 6 in Richtung Mannheim. Noch von der Einfädelungsspur fuhren beide Fahrzeuge unmittelbar auf den linken Fahrstreifen und beschleunigten. Der Zeuge schilderte, dass die beiden Fahrzeugführer im weiteren Verlauf andere Verkehrsteilnehmer rücksichtslos über alle Fahrspuren überholt hätten. Die Autobahnpolizei Kaiserslautern bittet eventuelle Zeugen sich bei der Polizeiautobahnstation unter 0631/35340 zu melden. |past

