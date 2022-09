Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Abtweiler (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Hauptstraße Abtweiler, in Fahrtrichtung Raumbach, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen VW´s beschädigte einen ordnungsgemäß in der Hauptstraße geparkten PKW und entfernte sich anschließend mit seinem stark beschädigten Fahrzeug von der Unfallstelle. Das Fahrzeug konnte wenig später auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, in Meisenheim, angetroffen werden. Eine Person flüchtete von dort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der Unfallflucht sucht die Polizeiinspektion Lauterecken mögliche Unfallzeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

