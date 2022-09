Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Reipoltskirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in Reipoltskirchen zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftrad. Der 17jährige Fahrer befuhr die Hauptstraße in Reipoltskirchen, aus Richtung Hefersweiler, in Richtung Ginsweiler. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte. Anschließend schlitterte er noch ca. 20 Meter weit über die Fahrbahn. Am Leichtkraftrad entstand hoher Sachschaden. Der junge Fahrer hatte wohl einen guten Schutzengel. Er kam zwar zur Abklärung ins Krankenhaus, verletzte sich aber vermutlich nicht. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe von der Fahrbahn entfernen. |pilek

