Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Einbrüche im Industriegebiet

Ramstein-Miesenbach (ots)

Im Ramsteiner Industriegebiet Westrich kam es im Laufe des zurückliegenden Wochenendes zu insgesamt drei Einbrüchen und vier Einbruchsversuche in Büros und Lagerhallen dort ansässiger Firmen. Als Tatzeitraum kann Sonntag, 23:30 Uhr bis Montag, 06:50 Uhr eingegrenzt werden. Insgesamt wurden Werkzeug und hochwertige Maschinen in einem hohen fünfstelligen Betrag entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, welche mit den Taten in Verbindung gebracht werden könnten unter der Tel-Nr.: 06371-805-1850.|pilan-wi

