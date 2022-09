Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alleinunfall eines Motorradfahrers

Brücken (Pfalz) (ots)

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr wurde ein Alleinunfall in der Glanstraße gemeldet. Hierbei kam der 24-Jährige Motorradfahrer in der Glanstraße, infolge eines Ölflecks auf der Fahrbahn, mit seinem Motorrad zu fall und verletzte sich hierbei im Bereich der linken Körperhälfte. Er wurde durch den alarmierten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der Verursacher des Ölflecks ist bisher unbekannt. Am Motorrad entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden von ca. 3000,-EUR.|pikus

