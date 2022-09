Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Leichnam nach Brand in Gartenlaube entdeckt

Nanzdietschweiler (ots)

Am Freitagabend wurde der Polizei eine in Flammen stehende Gartenlaube in Nanzdietschweiler gemeldet. Durch die hinzugerufenen Feuerwehren wurde der Brand gelöscht. Beim Betreten der Gartenlaube konnte ein verbrannter Leichnam in der Gartenhütte festgestellt werden. Nach der-zeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei der Leiche um den Besitzer der Gartenlaube handeln. Die Brandursache ist bislang unklar. Hinsichtlich des Leichnams sowie der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell