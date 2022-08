Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Notlandung

Baden-Baden (ots)

Motorprobleme haben einen 77-Jährigen am Samstagnachmittag auf einem Maisacker unweit des Modellflugplatzes Haueneberstein zu einer Notlandung gezwungen. Der erfahrene Pilot war mit seinem Ultraleichtflugzeug gegen 14:30 Uhr am Segelflugplatz in Baden-Baden, Oos gestartet. Nach rund einer Stunde bemerkte der Senior in einer Höhe von rund 300 Metern einen Leistungsabfall und entschied sich zu einer Außenlandung. Erhebliche Beschädigungen am Propeller und am Fahrwerk des Motorflugzeugs zeigten deutliche Spuren des Malheurs. Zur Instandsetzung müssen etwa 40.000 Euro veranschlagt werden. Der 77-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

