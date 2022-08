Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Wer nicht hören will...

Gengenbach (ots)

Unbelehrbar hat sich am Sonntagvormittag ein 28 Jahre alter Mann gezeigt. Seine Unnachgiebigkeit brachte ihn schließlich für mehrere Stunden in polizeilichen Gewahrsam. Der Endzwanziger setzte sich hierbei gegen 9:30 Uhr über ein bestehendes Annäherungs- und Aufenthaltsverbots zu einem Anwesen hinweg und ließ sich auch von einem ausgesprochenen Platzverweis hinzugezogener Beamte des Polizeireviers Offenburg nicht beeindrucken. Als die Gesetzeshüter gut eine Stunde später ein zweites Mal anrücken mussten, setzten sie ihre vorherige Ankündigung in die Tat um nahmen den Mann in Absprache mit einem Richter bis zum Abend in Gewahrsam.

/wo

