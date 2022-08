Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall eines Rollerfahrers

Achern (ots)

Infolge eines Sturzes zog sich ein 17-jähriger Rollerfahrer am Sonntagmittag schwere Verletzungen zu. Der Jugendliche befuhr gegen 13:15 Uhr die Fautenbacher Straße aus Achern kommend in Richtung Fautenbach. Nach einem Abbiegevorgang in die Einfahrt einer Tankstelle, kollidierte der junge Verkehrsteilnehmer dort aus bislang ungeklärten Gründen mit einer Mauer und einer Leuchtreklame. Durch den Zusammenstoß kam der Heranwachsende zu Fall und verletzte sich schwer. Nach einer Erstversorgung wurde er durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Am Roller entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

/xo

