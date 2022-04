Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fiat Ducato entwendet

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Am frühen Samstagmorgen (23. April), gegen 02.40 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Fiat Ducato, an dem zum Tatzeitpunkt Aachener Kennzeichen (AC-) angebracht waren. Das Fahrzeug stand in der Einfahrt eines Hauses an der Von-Hardenberg-Straße.

