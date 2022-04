POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der Zeit vom 25. April bis zum 02. Mai 2022

Hückelhoven (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 21. April, öffneten unbekannte Täter einen Pkw, der an der Weimarer Straße stand und durchsuchten diesen. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Im gleichen Zeitraum wurden aus einem an der Straße Doverack parkenden Pkw mehrere Werkzeuge der Marke Hilti entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

