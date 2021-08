Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Im Zug von Kumpels bestohlen

Chemnitz/ Annaberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurden einem 27 Jährigen Deutschen in der Regionalbahn auf der Strecke von Chemnitz nach Annaberg die EC- Karte sowie der Personalausweis entwendet. Er reiste gemeinsam mit den beiden späteren männlichen Tatverdächtigen aus dem Irak und Venezuela. Die Personen sind polizeibekannt. Der 27 Jährige Deutsche verlies kurz seinen Sitzbereich und legte seine Gürteltasche auf dem Sitz ab. Als er zurückkehrte waren seine Gürteltasche, sowie seine beiden Begleiter verschwunden. Über den Diebstahl informierte er umgehend das Polizeirevier Marienberg. Durch eine eingeleitete Sofortfahndung konnten durch Beamtinnen und Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz die Tatverdächtigen am unteren Bahnhof in Annaberg - Buchholz gestellt werden. Das Stehlgut wurde bei den beiden Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt. Später konnten die entwendeten Sachen an den Geschädigten zurückgegeben werden.

