POL-HS: Mehrere Pkw geöffnet

Gangelt (ots) - Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Heinrich-Josef-Otten-Straße stellte ein 45-jähriger Mann aus Gangelt am Donnerstag, 21. April, gegen 18.30 Uhr, sein Pedelec ab und sicherte es mit einem Kettenschloss. In seiner anschließenden Abwesenheit öffnete ein bislang unbekannter Mann das Schloss mittels einer Flex, lud es auf die Rückbank seines Pkw und fuhr damit in Richtung Niederlande davon. ...

