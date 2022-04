Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec entwendet/ Polizei sucht Zeugen

Gangelt (ots)

Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Heinrich-Josef-Otten-Straße stellte ein 45-jähriger Mann aus Gangelt am Donnerstag, 21. April, gegen 18.30 Uhr, sein Pedelec ab und sicherte es mit einem Kettenschloss. In seiner anschließenden Abwesenheit öffnete ein bislang unbekannter Mann das Schloss mittels einer Flex, lud es auf die Rückbank seines Pkw und fuhr damit in Richtung Niederlande davon. Der Mann konnte als dunkelhaarig beschrieben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder nähere Hinweise auf den Täter oder sein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können auch Hinweise über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg gegeben werden, auch unter dem direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell