Heinsberg-Kempen (ots) - Aus einem Pkw Cabrio, welcher in einer Einfahrt an der Straße Theberath parkte, stahlen Unbekannte zwischen Donnerstag, 14. April und Donnerstag, 21. April, zwei Taschen mit Kleidung, Schmuck Bargeld sowie Ausweispapieren. Um an ihre Beute zu gelangen, öffneten die Täter das Verdeck des Fahrzeugs. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

