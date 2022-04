POL-HS: 7-jähriges Kind von Auto angefahren

Wassenberg (ots) - Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Straße Alter Kirchpfad haben unbekannte Täter ein schwarzes Pedelec der Marke Prophete entwendet. Die Tatzeit lag zwischen 18 Uhr am Dienstag, 19. April, und 11 Uhr am Mittwoch, 20. April. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

