POL-PDKL: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden zwei Autofahrerinnen bei einem Auffahrunfall leichtverletzt. Als eine 40-jährige Frau gegen 17 Uhr von der Landstraße 401 kommend auf die Kreisstraße 10 abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten, fuhr dann sichtbedingt ein Stück nach vorne und hielt erneut an. Eine nachfolgende 56-jährige Autofahrerin erkannte das nicht und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Die Vorrausfahrende wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. |pirok

