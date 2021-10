Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gestohlenes Arbeits-Quad - wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte Täter entwendeten gestern Nachmittag, 13.10.2021, an der B 6 am Abzweig Achtum (Lindenweg) ein Quad, das als Ackerschlepper in der Landwirtschaft eingesetzt wird.

Vorliegenden Kenntnissen zufolge hatte der 57-jährige Geschädigte sein Fahrzeug, das mittels Lenkrad- und Panzerkettenschloss gesichert war, gegen 15:30 Uhr im Bereich der Abzweigung abgestellt. Als er nach ca. einer Stunde zurückkehrte war das Quad vom Hersteller Kwang Yang verschwunden.

Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Diebstahl Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder die Hinweise zum Verbleib des Arbeitsfahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Ein Bild des gestohlenen Quads wird mit dieser Pressemitteilung veröffentlicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell