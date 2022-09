POL-PDKL: Verkehrsunfall

Wolfstein (ots) - Wendemanöver von Seniorin löst Zusammenstoß aus. Am Donnerstagmittag fuhr die 81 Jahre alte Frau mit ihrem PKW auf der B 270 von Wolfstein in Richtung Rutsweiler an der Lauter. An der dortigen "Zweikirche" wollte sie auf den Parkplatz abbiegen. Sie verpasste allerdings die Einfahrt und wollte auf der Fahrbahn wenden, um zurück zur Einfahrt zu gelangen. Eine in gleicher Richtung fahrende 57-Jährige ...

