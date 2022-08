Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Freistett - Mutmaßlicher Rollerunfall, Zeugen gesucht

Freistett (ots)

Ein bislang unbekannter mutmaßlicher Rollerfahrer war am Mittwochabend in der Rheinstraße kommend vom Industriegebiet in Richtung Ortsmitte mit einem 23-jährigen Mitfahrer unterwegs. Gegen 20:20 Uhr kamen die Beiden aus bisher unbekannten Gründen offenbar in einer scharfen Rechtskurve kurz nach der Straße "Im Bahnwörtel" zu Fall. Hierdurch wurde der Beifahrer leicht verletzt. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Kehl an der Unfallörtlichkeit konnten keinerlei Personen noch Fahrzeuge festgestellt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der 23-jährige im örtlichen Klinikum ausfindig gemacht werden. Bei einer Befragung durch die zuständigen Beamten verweigerte er jegliche Angaben zum Unfallverursacher sowie zum Fahrzeug. Nun erhoffen sich die Beamten des Polizeireviers Kehl Hinweise aus der Bevölkerung. Es wird darum gebeten, dass Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrzeug geben können sich unter der Rufnummer 07851 893-0 melden.

/sk

