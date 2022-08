Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Sturz mit dem Elektrofahrrad

Lahr (ots)

Ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer zog sich nach einem alleinbeteiligten Sturz am späten Mittwochmittag Verletzungen zu. Der Zweirad-Lenker befuhr gegen 14 Uhr die Brücke Unterer Dammen und erschreckte sich höchstwahrscheinlich durch eine am rechten Straßenrand stehende Zeugin. Infolge dessen fuhr der ältere Herr einen großen Bogen und blieb mit dem Vorderrad seines Pedelec an einem Bordstein hängen. Dadurch stürzte der Verkehrsteilnehmer und verletzte sich. Zur weiteren ärztlichen Behandlung wurde der Mann durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. An dem Elektrofahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell