Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Straßenschilder gestohlen; Schneverdingen: Werkstatt ausgeräumt; Bad Fallingbostel: Fotoapparat aus Pkw gestohlen; Benefeld: Diesel gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.06.2022 Nr. 1

30.05 / Straßenschilder gestohlen

Neuenkirchen: In der Zeit zwischen Mittwoch, 25.05.22 und Montag, 30.05.22 entwendeten Unbekannte auf dem Verbindungsweg Ilhorn - Steinberg ein Verkehrszeichen "50 km/h" und zwei Verkehrszeichen "Straßenschäden" sowie im Bereich der Hahnenbachbrücke zwei Zeichen "Verbot für Kraftfahrzeuge". An der Ortsdurchfahrt Schwalingen nahmen sie ein 30-km/h-Schild sowie ein Verkehrszeichen "Aufhebung der Geschwindigkeit" mit. Hinweise zum Verbleib der Schilder nimmt die Polizei in Neuenkirchen unter 05195/933970 entgegen.

01.06 / Werkstatt ausgeräumt

Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch auf einem Hof an der Wesseloher Straße Zugang zu einer Scheune/Werkstatt und entwendeten diverse Baumaschinen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

01.06 / Fotoapparat aus Pkw gestohlen

Bad Fallingbostel: Unbekannte stiegen in der Nacht zu Mittwoch in einen Mercedes ein, der an der Soltauer Straße abgestellt war. Aus dem Innenraum entwendeten sie eine Fotokamera mit Zubehör im Wert von rund 2.000 Euro und eine geringe Menge Bargeld. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

01.06 / Diesel gestohlen

Benefeld: Im Verlauf der vergangenen rund 14 Tage entwendeten Unbekannte an der Cordinger Straße aus dem Tank eines Baggers sowie einer danebenstehenden mobilen Tankstelle insgesamt etwa 450 Liter Dieselkraftstoff. Der Schaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Bomlitz unter 05161/949630.

01.06 / Drogentest positiv

Bad Fallingbostel: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochmittag einen 40jährigen Autofahrer auf der Vogteistraße. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Die Beamten ließen eine Blutprobe abnehmen und leiteten ein Verfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell