POL-HK: Schneverdingen: Tretroller entwendet; Mengebostel: Einschleichdiebe am Werk; Schneverdingen: Zigarettenautomat hält Aufbruch stand; Schneverdingen: Teile von Traktoren abgebaut

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.06.2022 Nr. 1

30.05 / Tretroller entwendet

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten am Montag, in der Zeit zwischen 08.30 und 15.30 Uhr einen schwarzen Tretroller der Marke Anaquda, der am Osterwaldweg abgestellt war. Der Roller hat einen Wert von rund 250 Euro. Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

31.05 / Einschleichdiebe am Werk

Mengebostel: Einschleichdiebe gelangten am Dienstagnachmittag, in der Zeit zwischen 14.15 und 16.15 Uhr in eine Wohnung in Mengebostel und entwendeten Schmuck, eine Uhr und eine Geldbörse im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

01.06 / Zigarettenautomat hält Aufbruch stand

Schneverdingen: Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch, zwischen 00.15 und 00.40 Uhr den Zigarettenautomaten an der Freudenthalstraße/Ecke Eichendorffstraße aufzubrechen. Die Tat misslang - Der Automat hielt den Hebelversuchen stand. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

31.05 / Teile von Traktoren abgebaut

Schneverdingen: Unbekannte gelangten von Montag auf Dienstag auf ein Grundstück Am Buschfeld und entfernten mehrere Anbauteile von insgesamt drei Traktoren. Der Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

31.05 / Autofahrerin betrunken

Bad Fallingbostel: 2,68 Promille zeigte der Atemalkoholtest einer 36jährigen Autofahrerin aus Soltau an, die am frühen Dienstagabend auf der Soltauer Straße von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

01.06 / Polizei sucht ältere Frau in schwarzem VW Passat

Soltau: Die Polizei Soltau sucht die Fahrerin eines schwarzen VW Passats, die am Donnerstag, 05.05.2022, gegen 19.42 Uhr vom Parkplatz im Bereich des Friedhofs, nach rechts auf die Bergstraße in Richtung Innenstadt fuhr. Zeugen zufolge habe die ältere Dame nicht nach links geschaut und dabei einen Fahrradfahrer übersehen, der den Radweg ebenfalls in Richtung Innenstadt befuhr. Der 61jährige Soltauer bremste stark ab, stürzte und verletzte sich schwer. Eine Berührung mit dem Pkw gab es nicht. Eine Zeugin gab an, dass die gesuchte Frau öfter auf dem Friedhof sei. Die Polizei Soltau bittet die Verursacherin des Unfalls oder Zeugen, die Hinweise zur Verursacherin geben können, sich unter 05191/93800 zu melden.

