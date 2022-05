Polizei Hamburg

POL-HH: 220505-5. Vermisstenfahndung nach Leon Ellinger

Hamburg (ots)

Zeit: 03.05.2022; Ort: Hamburg-Eilbek, Menckesallee

Seit Dienstag wird der 14-jährige Leon Ellinger aus Eilbek vermisst. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach ihm und bittet um Hinweise.

Leon ist am Dienstag nicht in seine Jugendeinrichtung in Eilbek zurückgekehrt und wird seitdem vermisst. Am frühen Mittwochmorgen soll er sich zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr noch in Begleitung seiner Freundin am Hauptbahnhof aufgehalten haben.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 1,60 m - schlank - kurze, blonde Haare - augenscheinliches Alter: 14 bis 16 Jahre

Weil sein Aufenthaltsort bislang nicht geklärt werden konnte, erließ ein Richter auf Antrag der zuständigen Ermittler des Landeskriminalamts (LKA 145) einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

