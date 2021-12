Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mehrere Tausend Euro Sachschaden beim Brand einer Gartenlaube

Hagenow (ots)

Beim Brand einer massiven Gartenlaube ist am frühen Sonntagmorgen in Hagenow ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Ein Anwohner hatte das Feuer in einer Kleingartenanlage nahe der Rudolf-Tarnow-Straße gegen 01:00 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gartenhaus bereits in voller Ausdehnung. Nach Abschluss der Löscharbeiten untersuchte die Kriminalpolizei den Brandort und sicherte Spuren. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

