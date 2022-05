Polizei Hamburg

POL-HH: 220505-1. Am Muttertag ins Polizeimuseum

Hamburg (ots)

Zeit: 08.05.2022

Ort: Polizeimuseum Hamburg, Carl-Cohn-Straße 39, 22297 Hamburg

Am diesjährigen Muttertag haben Mütter im Polizeimuseum Hamburg freien Eintritt.

An diesem besonderen Tag werden alle Mütter mit einer Tasse Kaffee verwöhnt und die ersten 50 Besucherinnen dürfen sich außerdem über eine Rose freuen. Jeweils um 12:00 Uhr und 16:00 Uhr werden außerdem kostenlose Führungen angeboten, bei denen interessierte Mütter erfahren, wie Frauen den Weg zur Polizei Hamburg gefunden haben und in der Vergangenheit und der Gegenwart auf besondere Weise in der Polizei gewirkt haben. Die Führungen dauern 45 Minuten. Eine Anmeldung unter der Rufnummer 040/4286-68080 (Di, Mi, Do von 10:00 - 13:00 Uhr) wird empfohlen, da die Teilnehmerinnenzahl begrenzt ist.

Der Muttertag im Polizeimuseum ist auch ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie: Auf Kinder ab vier Jahren wartet ein fröhliches Suchspiel, bei dem Gegenstände, die typisch für die Hamburger Polizei sind, gesucht werden. Die Polizei-Rallyes für Kinder ab sieben Jahren führen spielerisch durch Vergangenheit und Gegenwart der Hamburger Polizei. Außerdem wollen drei Kriminalfälle gelöst werden - hierfür dürfen Jugendliche ab zwölf Jahren zum Ermittler und zur Ermittlerin werden: An interaktiven Labortischen werden Faser- und Schuhspuren verglichen, Fingerspuren unter die Lupe genommen und Zeugenaussagen ausgewertet. Oder doch lieber eine Verfolgungsfahrt mit Blaulicht und Martinshorn erleben oder Phantombilder am Computer erstellen und in Kriminalakten stöbern?

Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist ein Besuch im Polizeimuseum wie immer kostenfrei. Auch am Muttertag ist das barrierefreie Polizeimuseum von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Ka.

Hinweis: Der freie Eintritt am Muttertag (08. Mai 2022) wird in Begleitung der eigenen Kinder oder gegen Vorlage des Mutterpasses, der Geburtsurkunde oder eines anderen adäquaten Dokumentes gewährt.

