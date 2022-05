Polizei Hamburg

POL-HH: 220504-3. Mehrere Verletzte bei Feuer in Hamburg-Groß Borstel

Hamburg (ots)

Zeit: 03.05.2022, 18:31 Uhr; Ort: Hamburg-Groß Borstel, Borsteler Chaussee

Bei einem Feuer in einer Wohneinrichtung für Senioren in Groß Borstel wurden gestern mehrere Menschen verletzt, zwei von ihnen lebensbedrohlich. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war das Feuer in der Wohnung eines 80-jährigen Mannes im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Der Rauch hatte sich schnell auch in die darüber liegenden Stockwerke ausgebreitet. Mehrere Personen waren in ihren Wohnungen eingeschlossen.

Zur Brandbekämpfung und Menschenrettung löste die Feuerwehr vierten Alarm aus. Die aus dem Gebäude evakuierten bzw. geretteten Personen wurden temporär in zwei HVV-Bussen untergebracht. Insgesamt waren 80 Bewohnerinnen und Bewohner betroffen. Der Gebäudeflügel wurde für unbewohnbar erklärt, wodurch 40 Personen zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Während knapp ein Dutzend in anderen Wohnungen der Einrichtung unterkamen, wurde der Rest in eine Einrichtung in Billstedt verlegt.

Nach hier vorliegenden Angaben transportierte die Feuerwehr insgesamt zehn verletzte Personen in Krankenhäuser, zwei von ihnen galten demnach als lebensbedrohlich verletzt.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen noch am Dienstagabend die ersten Ermittlungen. Spezialisten der Fachdienststelle für Branddelikte (LKA 45) haben diese am Mittwoch übernommen. Die Brandortbefundaufnahme gestaltet sich als umfangreich, sodass noch keine weiteren Erkenntnisse zur Entstehung des Feuers vorliegen.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell