POL-HH: 220504-2. Diebstahl einer hochwertigen Armbanduhr in Hamburg-Harvestehude - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.05.2022, 11:40 Uhr; Tatort: Hamburg-Harvestehude, Sophienterasse/ Alsterkamp

In Harvestehude entwendete eine noch unbekannte Frau Dienstagmittag die hochwertige Armbanduhr eines 84-Jährigen, nachdem sie ihn zuvor in ein Gespräch verwickelt hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 84-Jährige befand sich in seinem Auto in der Straße Sophienterrasse/Alsterkamp, als eine Frau an seinen Wagen herantrat. Die Frau sprach ihn dabei in einer ihm unbekannten Sprache an und deutete mehrfach auf ihr Handy. Der 84-Jährige verließ nun für den Versuch, der Frau weiterzuhelfen, sein Fahrzeug. Nachdem sie dann aber zunehmend penetranter wurde, setzte sich der Mann wieder in sein Auto. Als die Unbekannte zu ihm in den Wagen steigen wollte, stieß er sie zurück. Anschließend entfernte sie sich in Richtung Mittelweg. Erst einige Minuten später bemerkte der ältere Mann, dass ihm seine hochwertige Armbanduhr gestohlen worden war.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme der unbekannten Täterin. Diese kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 25 - 28 Jahre - lange dunkelblonde Haare - dünne Statur - beige Oberbekleidung - südländisches Erscheinungsbild

Die örtliche Kripo (LKA 131) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täterin oder den Verbleib der Armbanduhr geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

