Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Fahrraddiebstahl

Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstag, 18.12.2021, versuchte ein Unbekannter am Stadtweg ein E-Bike zu entwenden. Dieses war zwischen 09.00 Uhr und 19.10 Uhr im Außenbereich eines Elektrogeschäftes angeschlossen. Das Fahrradschloss wurde schwer beschädigt, hielt aber dem Aufbruchsversuch stand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691 261124) unter der Bezugsnummer 0296112/2021 entgegen. (as)

