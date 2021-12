Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Nachmittag, gegen 13:25 Uhr, befuhr ein 24 Jähriger BMW-Fahrer die L3004 von Manebach kommend in Richtung Ilmenau. In einer leichten Linkskurve verlor der junge Mann, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden Audi Kleinwagen und überschlug sich. Die 44jährige Audi-Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der junge BMW-Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für ca. drei Stunden voll gesperrt. Der an den Fahrzeugen jeweils entstandene Totalschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. (tb)

