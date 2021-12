Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol am Steuer

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 53-jähriger Renault-Fahrer wurde am Freitagabend in der Altstadtstraße kontrolliert. Die Fahrt endete mit der Kontrolle, da der Fahrer mit 0,5 Promille alkoholisiert war. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren. (as)

